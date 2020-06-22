CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bir skandal daha! Tunç Soyer 'İzmir bayrağı ve parası' istedi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-izmir-buyuksehir-belediye-baskanindan-bir-skandal-daha-tunc-soyer-izmir-bayragi-ve-parasi-istedi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir skandala daha imza attı. Soyer, yaptığı açıklamalar ile adeta eyalet hayalini itiraf ederek İzmir için ayrı bir bayrak ve para çalışması içinde olduğunu belirtti. Soyer'in bu skandalı TÜRSAB acenteleriyle yaptığı bir videokonferans toplantısında ortaya çıktı. Soyer'in eyalet hayalleri toplantıdakiler tarafından “Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir’i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır” sözleriyle uyarıldı.