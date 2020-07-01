Tanınmış işadamı Abidin Necimoğlu hayatını kaybetti

İZMİR ve Mardin'in tanınmış işadamlarından Abidin Necimoğlu (77), iki gündür tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Mardin'in ileri gelen isimlerinden olan, İzmir Mardinliler Federasyonu ve İzmir Mardinliler Vakfı Onursal Başkanı Abidin Necimoğlu, organ yetmezliği nedeni ile iki gün önce Medical Park İzmir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan İzmir'in tanınmış iş insanlarından Necimoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dün saat 16.00'da yaşama veda eden Necimoğlu'nun vefatı yakınlarını, sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğdu. Eyüp ve Bülent isminde iki çocuk sahibi olan, aynı zamanda AK Parti İzmir eski Milletvekili Necip Kalkan'ın da dünürü olan Necimoğlu'nun cenazesinin Perşembe günü öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Aşağı Narlıdere Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. İzmir ve Mardin için önemli işlerin altına imza atan Necimoğlu ailesinin korona virüs tedbirleri nedeni ile taziye kabulünü yapamayacağı kaydedildi.

METİN BURMALI