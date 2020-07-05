Mordoğan, Foça ve Urla’ya gemi seferleri başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Foça, Mordoğan ve Urla gemi seferleri, dün yapılan yolculukla başladı. Başkan Tunç Soyer de Konak İskelesi'nden kalkan Mordoğan-Foça gemisine Güzelbahçe'ye kadar binerek tatilcilerle yolculuk yaptı. Seferler hafta sonları Karşıyaka-Konak- Güzelbahçe-Urla; Karşıyaka- Konak-Mordoğan-Foça ve Konak-Karşıyaka-Foça- Mordoğan güzergâhlarında yapılıyor. Karşıyaka-Urla gemisi; 09.15'te Karşıyaka'dan, 09.30'da Konak'tan kalkıyor; 10.15'te Güzelbahçe'den hareket ediyor ve 10.45'te Urla'ya varıyor. Dönüşte Urla'dan 21.00'de kalkan gemi, 21.30'da Güzelbahçe'de, 22.15'te Konak'ta ve 22.30'da Karşıyaka'da oluyor. Karşıyaka- Urla sefer ücreti tek gidiş 20 TL, Karşıyaka-Foça sefer ücreti tek gidiş 25 TL, Konak-Mordoğan sefer ücreti tek gidiş 25 TL.

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