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Haberler İzmir Mordoğan, Foça ve Urla’ya gemi seferleri başladı

, ve Urla’ya gemi seferleri başladı

Mordoğan, Foça ve Urla’ya gemi seferleri başladı
Giriş Tarihi: 5.7.2020
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Foça, Mordoğan ve Urla gemi seferleri, dün yapılan yolculukla başladı. Başkan Tunç Soyer de Konak İskelesi'nden kalkan Mordoğan-Foça gemisine Güzelbahçe'ye kadar binerek tatilcilerle yolculuk yaptı. Seferler hafta sonları Karşıyaka-Konak- Güzelbahçe-Urla; Karşıyaka- Konak-Mordoğan-Foça ve Konak-Karşıyaka-Foça- Mordoğan güzergâhlarında yapılıyor. Karşıyaka-Urla gemisi; 09.15'te Karşıyaka'dan, 09.30'da Konak'tan kalkıyor; 10.15'te Güzelbahçe'den hareket ediyor ve 10.45'te Urla'ya varıyor. Dönüşte Urla'dan 21.00'de kalkan gemi, 21.30'da Güzelbahçe'de, 22.15'te Konak'ta ve 22.30'da Karşıyaka'da oluyor. Karşıyaka- Urla sefer ücreti tek gidiş 20 TL, Karşıyaka-Foça sefer ücreti tek gidiş 25 TL, Konak-Mordoğan sefer ücreti tek gidiş 25 TL.
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