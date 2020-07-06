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Haberler İzmir Son dakika İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Alabaylar Çetesi çökertildi...

Son dakika duyurdu: çökertildi...

Son dakika haberine göre; , 'de sokakta satanları koordine eden ""nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Son dakika İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Alabaylar Çetesi çökertildi...

06.07.2020, 13:08 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020,13:14

Son dakika haberine göre; Bakan Soylu, "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi. Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe 59 tutuklu." açıklamasını yaptı

Detaylar geliyor...

İzmir'de Alabaylar Çetesi'ne operasyon: 49 tutuklama Alabaylar Çetesi için... Oyun bitti!

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