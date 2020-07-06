Son dakika haberine göre; Bakan Soylu, "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi. Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe 59 tutuklu." açıklamasını yaptı
Detaylar geliyor...İzmir'de Alabaylar Çetesi'ne operasyon: 49 tutuklama Alabaylar Çetesi için... Oyun bitti!
Son dakika İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Alabaylar Çetesi çökertildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.