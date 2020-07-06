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Haberler İzmir Torbalı’da baltalı cinayet!

Torbalı’da baltalı cinayet!

Emekli polis memurunun aracını durduran iki kardeş, balta ile saldırdıkları kurbanlarını öldürdü. Bu sırada tabanca ile yaralanan zanlıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Torbalı’da baltalı cinayet!
Giriş Tarihi: 6.7.2020

İzmir Torbalı'da emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca (52), aralarında husumet bulunan iki kardeşle girdiği tartışmada balta ile öldürüldü. Ağcakoca'nın tabancayla yaraladığı 2 kardeş de hastanede tedaviye alındı. Olay, önceki akşam Bülbüldere mahallesi yakınlarında meydana geldi. 35 NF 559 plakalı aracıyla Yeniçiftlik mahallesine seyir halinde olan emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca'nın önü, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Özkan Kara ve kardeşi İhsan Kara tarafından kesildi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada Ağcakoca, yanında taşıdığı silahla iki kardeşe peş peşe ateş edip yaraladı.

AŞIRI KAN KAYBI
Yaralanan Özkan Kara da, İbrahim Ağcakoca'ya baltayla saldırdı. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı öğrenilen Ağcakoca'nın aşırı kan kaybından olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖMER DUR

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