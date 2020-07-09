Son dakika haberi: İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
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İzmir'deki 'askeri casusluk' davasında karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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