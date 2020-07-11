153 milyonluk kazık

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2010'llu yıllarda gündeme getirdiği opera binasında fiyaskoların ardı arkası kesilmiyor. İzmir'in en değerli arsalarından biri üzerine yapılan bina için belediyenin eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde yapılan ihale şartnamesine konulan özel madde nedeniyle tartışmamaların odağında yer aldı. Belediye, ihalede katılımcı firmalara, 'daha önce opera sahnesi yapmış olma' şartı getirdi. Bu durum 'Adrese teslim ihale mi yapılıyor?' sorularını gündeme getirdi. Nitekim belediyenin çıktığı ihalede bu şartı yerine getiremeyen 3 firma elenirken ihaleyi Ankara Çankayalı Çağdan Mühendislik firması ile Avusturyalı Waagner Bıro ortaklığı 429 milyon liralık teklifleriyle kazandı. Belediye, 102 milyon lira daha yüksek teklif vermesine rağmen sırf özel şartı yerine getiren tek teklif sahibi olduğu için ihaleyi bu konsorsiyuma verdi.

AVUSTURYALI ÇEKİLDİ

Ancak sunduğu 'iş bitirme belgesi' ile konsorsiyumun bu şartı yerine getirmesini sağlayan Avusturyalı şirket geçtiğimiz aylarda işten çekildi. Şimdiki Başkan Tunç Soyer idaresindeki belediye ise işi, bu özel şartı tek başına yerine getiremeyen ve daha önce

hiç opera sahnesi inşa etmemiş olan Çağdan Mühendislik'e devretti. Bu da "İzmir neden 102 milyon lira fazladan ödüyor" sorusunu gündeme getirdi.

429 milyon liraya ihale edilen binanın 153 milyon lirasının sadece kazık ve temel çalışmalarına harcanması akıllarda soru işareti oluşturdu.

153 MİLYON LİRA HARCANDI

Opera binasının inşaatı ise, başladığı 25 Eylül 2018'den bu yana temelde kaldı. Belediyenin aylık bütçe raporlarına yansıyan rakamlara göre temel aşamasındaki inşaata 153 milyon lira harcandığı ortaya çıktı. Belediye kasasından 2018'de 65.9, 2019'da da 60.7, bu yılın ilk 5 ayında ise 26.4 milyon lira harcandığı belirlendi. Bu durum, "153 milyon daha temel aşamasındaki binanın neresine harcandı?" sorusunu gündeme getirdi. Sorunun cevabı Büyük-şehir Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporunda ortaya çıktı. Raporda projeyle ilgili verilen bilgilere göre belediye temel çukurunun etrafı için yaptığı diyafram duvarlar, dolgu gibi çalışma-ların yanında projeye bol bol 'kazık' çaktı. Belediye inşaata 1143 adet 100 santimetre çapında fore kazık çaktı. Ayrıca toplam 9 bin 349 adet olacak 80 santimetrelik fore kazığın da 8 bin 577 ade-dinin imalatının tamamlandığı açıklandı. Böylece inşaata 2019 sonu itibariyle toplam 9 bin 727 kazık çakıldığı anlaşıldı.

'PROJE KÖKTEN YANLIŞ'

OPERA binasında yaşanan durumu Yeni Asır'a değerlendiren Belediye Meclis ve Denetim Komisyonu Üyesi AK Partili Erhan Çalışkan, diğer ülkelerde deniz ve nehir kenarına yapılmış estetik değeri yüksek opera binaları bulunduğunu hatırlattı. Operanın Türk kültürü ve yaşam biçimi içerisinde yer alamadığını söyleyen Çalışkan, "Zemini bu kadar kötü olup sıvılaşma tehlikesi taşıyan Mavişehir'e opera binası yapılması üstelik belediyenin 6.5 milyar TL'ye yakın konsolide borcu varken alınan bu kararın yanlışlığını yakın gelecekte hepimiz daha iyi anlayacağız. Bu proje, ihale, yapılan proje değişiklikleri, ihaledeki anahtar iş sahibi firmanın işi devrederek yapım işinden ayrılması gibi uygulamaları ile İzmir'e zarar vermeye devam ediyor" dedi. Böyle bir arazide bina yapmanın maliyetinin de çok yüksek olacağını aktaran Çalışkan, "Çok kazık çakılması, bu işin 429 milyon liraya tamamlanmasının imkansız olduğunu gösteriyor. Bu ihale 550 milyon liraya bile tamamlanamayabilir. Kökten yanlış olan bu proje İzmir'in daha çok parasının gitmesine neden olacak. İzmirli bu işte 'kazık' yedi" ifadelerini kullandı.

Erhan GÜLENÇ