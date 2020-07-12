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Eski başkan Taşdelen hayatını kaybetti

Eski başkan Taşdelen hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Doğan Taşdelen, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Aynı zamanda Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen'in babası olan Taşdelen, tatilini geçirdiği Yalıkavak'ta sabah saatlerinde yüzerken aniden fenalaştı. Vatandaşların yardımı ile sahile çıkarılan ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Taşdelen'e ilk müdahaleyi sahilde bulunan bir doktor yaptı, ardından çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşdelen'in cenazesi oğlu Alper Taşdelen ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

ADEM ÜLKER
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