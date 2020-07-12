Hells Angels lideri Arabacı cezaevinde

Türkiye'de bir süredir yeraltı dünyasının organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Hells Angels (Cehennem Melekleri) suç örgütünün lideri Necati Arabacı, Çeşme'de yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin 2019 yılında öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddia edilen ve Interpol tarafından da aranan Arabacı, Bodrum'da hakim karşısına çıkarıldı. Arabacı ile birlikte aynı örgütün üyesi 5 zanlı da tutuklandı.



ALMAN SAVCIYA TEHDİT

Necati Arabacı, 2002'de Köln Başsavcılığı'nın yönetiminde özel tim polislerinin yaptığı baskınla yakalanıp 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bochum Cezaevi'ne gönderilen Arabacı'nın buradan baskını bizzat yöneten Başsavcı Jürgen Botzem'ı öldürmesi için kiralık katil görevlendirdiği iddia edilmişti. Yakın koruma altına alınan Başsavcı psikolojik baskı altında olduğunu belirterek 2004'te görevinden ayrılmış, Arabacı da 2007'de sınır dışı edilmişti. Başsavcı bütün bu yaşananlar sonrası eşini alarak Almanya dışına taşınmış ve tehditler nedeniyle sık sık adres değiştirmek zorunda kalmıştı.

PALAZLANDIKLARI KENTLERİ CEHENNEME ÇEVİRİYORLAR

Küresel bir mafyatik oluşum olan Hells Angels'ın içki, fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlığa sahip 'melekler'i palazlandıkları kentleri adeta 'cehennem'e çeviriyor. Beğenmediği herkesi hedef alıp haraç alma, mekan basma, şiddet gibi sabıkaları bulunuyor. 27 ülkedeki çete üyelerinin çoğu Harley Davidson motosiklet kullanıyor. Yeleklerinde kanatlı kurukafa logoları var. Yeraltı dünyasında 'Baba' lakabı ile tanınan 'Cehennem Necati'nin, 1972'de Köln'de dünyaya geldiği, sebze-meyve tüccarı iken 1990'da Hells Angel's kulübüne üye olduğu biliniyor.

FERDİ YAVUZ