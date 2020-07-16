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Haberler İzmir İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 16 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi...

'de elektrikler ne zaman gelecek? elektrik kesintisi...

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. 'in pek çok ilçesinde de bugün arıza kaynaklı kesintiler meydana gelecek. GDZ Elektrik, bugünün elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 16 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi...

16.07.2020, 08:57 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020,08:58

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi detayları...

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