İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 16 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi...

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 16 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
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