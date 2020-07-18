  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de köprü altında erkek cesedi bulundu

'de köprü altında erkek cesedi bulundu

'in Konak ilçesinde köprüsü altında erkek cesedi bulundu. Erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik bilgilerininin belirlenmesi amacıyla İzmir Kurumu morguna gönderildi.

İzmir'de köprü altında erkek cesedi bulundu

18.07.2020, 10:22 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,10:30

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Kahramanlar Mahallesi'ndeki metro üst geçit köprüsü altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İşçiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik bilgilerininin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de köprü altında erkek cesedi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA