Yılan hikayesine dönen yatırımlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan'ın Başkan Tunç Soyer'in göreve geldikten sonra sınıfta kaldığı işlere dikkat çektiği İzmirlinin Gözünden 2019 Faaliyet Raporu'nda "Aksayan Yatırımlar" bölümünde yılan hikayesine dönen yatırımlara yer verildi.

PATERSON KÖŞKÜ KIYAĞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'da bulunan Paterson Köşkü'nü restore etmek için 2016'da ihaleye çıktı. İşi, 4 milyon 67 bin 945 lira bedelle Ekim Yatırım İnşaat kazandı. İşin yapım süresi olarak 24 ay öngörüldü. Fakat bu süre aşılmasına rağmen restorasyon bir türlü tamamlanamadı. İhale bedeli işin bitmesine yetmeyince iş tasfiye edildi. Tarihi köşkün yarım kalan restorasyonunu tamamlamak için belediye, 9 Aralık 2019'da çevre düzenlemesi de ihale kapsamına alınarak yeniden ihale gerçekleştirdi. Ancak bu kez ihale açık ihale yerine davet usulü ile gerçekleştirildi. İhaleye Büyükşehir Belediyesi'nin davet ettiği 7 firma teklif verdi. İhaleyi 13 milyon 695 bin lira bedelle Ankara merkezli Meto Yatırım İnşaat kazandı. İlk ihale bedeli de dikkate alındığında 4 milyon 67 bin liraya tamamı bitmesi öngörülen restorasyon işinin maliyeti yeni ihaleyle 4'e katlayarak 18 milyon liraya çıktı. İhaleyi alan şirketin CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in kardeşi Ahmet Yeşil'e ait olduğu ortaya çıktı.

BUCA OTOGAR TÜNELİ YARIM

Raporda yer alan bir diğer önemli yatırım ise yapımına 2017'de başlanan Buca-Bornova arasındaki karayolu inşaatının yarım kalması oldu. Raporda, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017'de kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla Buca ile otogar bağlantısı kuracak tünel ve yol inşaatı yapımına başladı. Derin tünel inşaatının yapım işini 183 milyon TL'ye bir inşaat şirketi üstlendi. Homeros Bulvarı'nın devamı niteliğinde olan ve İzmir Otogarı'na kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak, derin çift tüp tünel-viyadük-alt/üst geçit ve yol yapımını kapsayan projenin yapımı 2019 Ekim ayında tıkandı. Yüklenici firma, ekonomik kriz ve artan maliyetleri gerekçe göstererek 2 buçuk kilometrekarelik tünel inşaatından çekilme talebinde bulundu. Büyükşehir, bu teklifi kabul etti. Aradan geçen 9 aylık süreye rağmen halen inşaata başlanamadı. Yol için ilk ihale 28 Temmuz 2020'de yapılacak. Yarım kalan tünel inşaatı için ise ikinci ihalenin bu yılın Aralık ayında yapılacağı söyleniyor" ifadeleri yer aldı.

HALKAPINAR DEPOLAMA TESİSİ

Çalışkan'ın raporunda 13 Mart 2019 tarihinde 2 bekçinin hayatını kaybettiği göçük faciasının meydana geldiği Halkapınar Yeraltı Tren Depolama Tesisi inşaatının durumu hakkında da bilgiler yer aldı. Facianın üzerinden 16 ay geçmesine rağmen çalışmaları hala başlamayan inşaat için raporda, "Belediye 2016'da metro vogonlarını depolamak için Halkapınar'da Atatürk Stadı'nın hemen yanında yer alan bölgeye yeraltı tren depolama tesisi yapmak için çalışma başlattı. 115 vagon kapasiteli, 2 katlı tesis inşaatında, 13 Mart 2019 'da göçük yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nce mevcut yüklenici firma ile olan iş tasfiye edildi ve inşaat çalışmaları durduruldu. İleride doğabilecek sorumluluklardan kaçmak amacıyla projenin Buca Metro ihalesine dahil edileceği söylentileri ortada dolaşıyor. Yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı" değerlendirmesi yer aldı.





TEMELDEKİ OPERA BİNASINA 153 MİLYON LİRA HARCANDI

BELEDİYENİN 2018'den bu yana temel atma dışında ilerleme katetmediği İzmir Opera Binası da rapora yansıdı. Belediyenin aylık bütçe raporlarına yansıyan rakamlara göre temel aşamasındaki inşaata 153 milyon lira harcandığı ortaya çıktı. Belediye kasasından 2018'de 65.9, 2019'da da 60.7, bu yılın ilk 5 ayında ise 26.4 milyon lira harcandığı belirlendi. Bu durum, '153 milyon daha temel aşamasındaki binanın neresine harcandı?' sorusunu gündeme getirdi. Sorunun cevabı belediyenin 2019 faaliyet raporunda ortaya çıktı. Rapora göre belediye temel çukurunun etrafı için yaptığı diyafram duvarlar, dolgu gibi çalışmaların yanında projeye bol bol 'kazık' çaktı. İnşaatta 1143 adet 100 santimetre çapında fore kazık kullanıldı. Ayrıca toplam 9 bin 349 adet olacak 80 santimetrelik fore kazığın da 8 bin 577 adedinin imalatının tamamlandığı açıklandı. Böylece inşaata 2019 sonu itibariyle toplam 9 bin 727 kazık çakıldığı anlaşıldı.

Mert ALP DÜNDAR