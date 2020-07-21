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Haberler İzmir İzmir'de tekel bayisinde "veresiye" kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

'de tekel bayisinde "veresiye" kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

'in Ödemiş ilçesindeki bir tekel bayi işletmecisi ile veresiye içki isteyenler arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İş yeri sahibi O.D. gözaltına alındı.

İzmir'de tekel bayisinde veresiye kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

21.07.2020, 12:28

Alınan bilgiye göre, Emirli Mahallesi'ndeki tekel bayine gelen Eyüp Kulaç (33), Ali Önder (32) ve Yücel Avcı (29), iş yeri sahibi O.D'den veresiye içki istedi. O.D, eski borçlarını ödemediklerini belirterek Kulaç, Önder ve Avcı'ya içki vermedi. Çıkan kavgada O.D, tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eyüp Kulaç ve Ali Önder'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yücel Avcı, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yeri sahibi O.D. gözaltına alındı.

AA

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