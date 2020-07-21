Son dakika... İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın çıktı.
Ödemiş Devlet Hastanesinin morg bölümünün çatısında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Ödemiş Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın... İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı pic.twitter.com/0mG5fykplU— Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 21, 2020
Alevleri fark eden hastane personeli durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada hasta ve hasta yakınları hastaneyi hemen boşalttı.
Yangına çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Korkutan yangın, çalışmalar sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İHA
Ödemiş'te büyük panik! Devlet hastanesinde korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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