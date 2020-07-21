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Haberler İzmir Ödemiş'te büyük panik! Devlet hastanesinde korkutan yangın

'te büyük panik! Devlet hastanesinde korkutan

Son dakika... 'in ilçesi Devlet Hastanesi'nin morg bölümünün çatısında çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ödemiş'te büyük panik! Devlet hastanesinde korkutan yangın

21.07.2020, 15:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,15:55

Son dakika... İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Ödemiş Devlet Hastanesinde yangın çıktı.



Ödemiş Devlet Hastanesinin morg bölümünün çatısında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden hastane personeli durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada hasta ve hasta yakınları hastaneyi hemen boşalttı.

Yangına çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Korkutan yangın, çalışmalar sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA

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