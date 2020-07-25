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’nin en temiz koyu Kargı

Türkiye’nin en temiz koyu Kargı
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Türkiye'nin en güzel ve en temiz koylarından biri seçilen Ortakent- Yakşi Mahallesi'nde bulunan Kargı koyu, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Deniz suyunun berraklığını gören turistler, pırıl pırıl berrak suda yüzmenin keyfini doyasıya çıkarıyor. Kargı koyunda bulunan işletmelerden Vento Beach'in müdürü Gani Özdoğan, "Kargı koyu Türkiye'nin en uzun koylarından biri. Biz tüm önlemlerimizi alarak işletmemizi açtık. Burada bulunan tüm işletmeler ve halk plajında güvenilir bir ortam var" dedi. Tatil için bu koyu seçen vatandaşlardan Ayşe Akdoğan "Suyu çok temiz ve sıcak" derken, Hazal Fırat da, "Burası Bodrum'un en temiz koylarından biri. Cam gibi bir su var" diye konuştu.

TUBA AYHAN

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