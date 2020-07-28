  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de fuhuş skandalı! Polis denetimlerini sıkılaştırdı

'de skandalı! denetimlerini sıkılaştırdı

'de ekipleri, cadde ve bulvarlarda pazarlığı yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, fuhuş pazarlıklarını önlemek adına bölgede sürekli polis otoları ve yaya olarak devriye geziyor.

İzmir'de fuhuş skandalı! Polis denetimlerini sıkılaştırdı

28.07.2020, 08:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020,09:02

İzmir'de polis ekipleri, fuhuşa göz açtırmıyor. Ekipler, belli bölgelerde fuhuş pazarlığı yapan trans bireyler ile kadınlara yönelik devriye görevi yürütüyor. Fuhuş yaptıkları belirlenen şüphelilere idari para cezası uygulanıyor.


İzmir'de polis ekipleri, cadde ve bulvar üzerlerinde fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde koronavirüsün yanı sıra birçok hastalığa yakalanma riskini de barındıran fuhuşa yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Ekipler, Şair Eşref ve Talatpaşa bulvarlarında cadde üzerinde yapılan fuhuş pazarlıklarını önlemek adına bölgede sürekli polis otoları ve yaya olarak devriye geziyor.

Caddede fuhuş pazarlığı yapmak için bekleyen trans bireyler ve kadınlara idari para cezası uygulanıyor.

DHA

İzmir'de kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de fuhuş skandalı! Polis denetimlerini sıkılaştırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA