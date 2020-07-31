İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde E.T. (36), kızı N.T'ye tabancayla ateş açtı.
E.T, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.
Silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T. ve küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Babayla kızının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
E.T'nin yüzbaşı olduğu öğrenildi.
AAScooter tartışması ortalığı karıştırdı 5 yıl sonra yazar oldu
İzmir'de korkunç olay! 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.