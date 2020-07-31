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İzmir'de korkunç olay! 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra...

İzmir'de 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren E.T. (36), aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T. ve küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

31.07.2020, 08:49 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,08:55