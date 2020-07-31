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'de korkunç olay! 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra...

'de 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren E.T. (36), aynı silahla etti. seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen , E.T. ve küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de korkunç olay! 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra...

31.07.2020, 08:49 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,08:55

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde E.T. (36), kızı N.T'ye tabancayla ateş açtı.

E.T, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T. ve küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Babayla kızının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

E.T'nin yüzbaşı olduğu öğrenildi.

AA

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