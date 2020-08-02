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Haberler İzmir Menderes’teki yangın Kuşadası Körfezi’nde Ahmetbeyli’ye sıçradı

’teki ’nde Ahmetbeyli’ye sıçradı

Son dakika... ’in ilçesine bağlı ’nde çıkan orman yangını ’ndeki ’ne kadar ulaştı. Başkanı , yangının Çile Mahallesi’nden başlayıp Özdere'ye devam ettiğini, bir tatil sitesinin tahliyesi için araç gönderdiklerini ifade etti.

Menderes’teki yangın Kuşadası Körfezi’nde Ahmetbeyli’ye sıçradı

02.08.2020, 23:07

Edinilen bilgiye göre, büyük korkuya neden olan ve Kuşadası'ndan da yakından izlenen yangın öğle saatlerinde Menderes'e bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kuşadası Körfezi'ne kıyısı bulunan Ahmetbeyli Mahallesi'ne ulaşan yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, ekipler alarma geçti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 17 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor.



Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası Körfezi'ne paralel geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için ekipler büyük çaba sarf ederken, Menderes Kaymakamlığının emirleriyle jandarma tarafından Kuşadası- Menderes karayolunun Çile- Ahmetbeyli arası çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

"TATİL SİTESİNİN TAHLİYESİ İÇİN ARAÇ GÖNDERDİK"
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangın bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kayalar, "Menderes Belediyesi olarak ekiplerimiz sahada. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin yangın söndürme araçları burada. Biz de iş makinelerimiz ve su tankerlerimizle destek veriyoruz. Diğer ilçe belediyelerinden de su tankeri talep ettik. Buradaki ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Tatil sitesinin tahliyesi için araç gönderdik. Gerçekten böyle güzel bir bayram gününde çok kötü bir olay yaşıyoruz. Menderes için, İzmir için, ülkemiz için çok kötü bir olay. Ciğerlerimiz yanıyor. Bu yangınlar geçen yıllarda da oldu. Geçen sene Kurban Bayramı'nda da yaşamıştık. Şimdi Çile'den başlayan ve Özdere'ye doğru akan bir yangın söz konusu. Bu yangınlar, ormanlarımızı ve doğayı mahvediyor. Artık buna bir 'dur' denilmeli. Bu yangınların önüne geçilmeli. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız" dedi.

İHA

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