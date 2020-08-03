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'de tekne faciasında ölen kadına gözü yaşlı veda

'in Foça ilçesinde alabora olan teknede bulunan ve hayatını kaybeden , son yolculuğuna uğurlandı. Avcı'nın cenaze töreninde eski eşi ve çocukları, gözyaşlarına boğuldu.

İzmir'de tekne faciasında ölen kadına gözü yaşlı veda

03.08.2020, 19:17

Foça'da meydana gelen tekne kazasında Şennur Avcı (41), Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (9) boğularak yaşamını yitirdi. 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk ise denizde kayboldu. Hayatını kaybedenlerden Şennur Avcı için bugün Konak Çinili Camii'nde ikindi vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şennur Avcı'nın eski eşi Nuri Coşkun ve Avcı'nın çocukları Doğan, Kardelen, Polat ve Efe Coşkun katıldı.

ESKİ EŞE GÖZÜ YAŞLI VEDA
Eski eşi Şennur Avcı'nın cenaze töreninde acı dolu anlar yaşayan Nuri Coşkun, yakınlarının taziyelerini kabul etti. Eski eşinin tabutu başında çocuklarıyla birlikte gözyaşı döken Coşkun, yine yakınları tarafından teselli edildi. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cenaze, Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi.




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