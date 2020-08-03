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Haberler İzmir Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki: Bu kabul edilemez

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'deki darp olayına tepki: Bu kabul edilemez

Ukraynalı model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği 'in ilçesinde gittiği plajdaki güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Bu iddiaların ardından polis soruşturma başlatırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan da açıklama geldi. Ersoy, "Bu kabul edilemez" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki: Bu kabul edilemez

03.08.2020, 15:22 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,15:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak "Bu kabul edilemez magandalığın, kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği plajdaki güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini öne sürmüştü.

AA

Ukraynalı modelin Çeşme'de darp edildiği iddiasına işletmeden cevap geldi: Bizim dahlimiz yok!

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