Ukraynalı modelin darp iddiasıyla gündeme gelen Momo Beach kapatıldı

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darbedilmesiyle gündeme gelen Momo Beach, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 gün süreyle kapatıldı.

Çeşme Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararında, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca alınan kararlardan, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilip değişik tarihlerde 6 kez yine Kurul kararı ile idari işlem uygulandığı belirtilen Momo Beach iş yeri unvanlı işletmeye kural ihlallerini sürdürmesi ve toplum sağlığını tehlikeye düşürecek eylemlerine devam etmesi nedeniyle 15 gün süreyle kapatma cezası uygulandığı ifade edildi.



Bu arada Momo Beach ile birlikte ilçede bulanan 6 işletme, aynı gerekçelerle 15 gün süreyle kapatıldı. Kurul kararı ile kapatma cezası verilen tüm işletmeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

DHA

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