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Haberler İzmir Bizimkiler'in Cemli'i tiyatrocu Uğurtan Sayıner, İzmir'de hastaneye kaldırıldı

'in Cemli'i tiyatrocu , İzmir'de hastaneye kaldırıldı

Son dakika... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı , yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bizimkiler'in Cemli'i tiyatrocu Uğurtan Sayıner, İzmir'de hastaneye kaldırıldı

06.08.2020, 15:21 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020,15:23

Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, AA muhabirine, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor.

Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.

AA

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