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Haberler İzmir İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü

'de çıkan orman yangını söndürüldü

'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir Yeniköy Görece köyü Mevkiinde saat 15:34’da çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü

10.08.2020, 16:40 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020,18:32

Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

2 UÇAK VE 6 HELİKOPTER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca İzmir'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Bakanlığın açıklamasında, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü mevkiinde saat 15.34'te orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15.44'te yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

DHA

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