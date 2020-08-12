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Haberler İzmir Anıl’ı köpek öldürdü

Anıl’ı köpek öldürdü

Anıl’ı köpek öldürdü
Giriş Tarihi: 12.8.2020

İzmir'in Kiraz ilçesinde, sokak köpeğinin saldırması sonucu motosikletin kontrolünü kaybeden Anıl Yılmaz (21), refüjdeki elektrik direğine çarpıp hayatını kaybetti.

ARKADAŞINI İNDİRDİ
EVDE olduğu sırada, oğlunun ölüm haberini alan AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Kaza saat dün 06.30 sıralarında Cumhuriyet ile İstiklal mahalleleri arasında Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Beraberindeki arkadaşını indirdikten sonra İstiklal Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere motosikletiyle yola çıkan Anıl Yılmaz, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Panikle motosikletin kontrolünü kaybeden Yılmaz, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

BABA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Evde olduğu sırada, oğlunun ölüm haberini alan AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu.

SEVAL KONURALP

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