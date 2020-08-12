Asfalt çalışması başladı

İzmir Karting Kulübü Başkanı Mehmet Yaman, belediyenin encümen kararı olmadan vurduğu mührün usulsüz olduğunu belirterek alanda asfaltlama çalışmalarına başladı. Yaman, "Asfalt inşaat ruhsatına girmez. Başkan Mustafa İnce olayları çarpıtarak halkı provoke ediyor. 33 tane kurum bize onay verdi" diye konuştu.



MÜHRÜN sökülerek çalışmaların başladığını gören Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise "Hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım" dedi. Başkan İnce, "Bu kanunsuz işlemden sonra araziye ne yapılır bilmiyorum. Başkanlığım dönemimde hiç bu kadar üzgün olmadım" dedi. Öte yandan Yaman'ın arazisine motosikleti ile giderken kendisine darp girişiminde bulunulduğunu belirten Go-Kart pisti projesinin sahibi firmanın koordinatörü Cem Özenli ise Belediye Başkanı Mustafa İnce ile yardımcısı Kazım Çam'dan şikayetçi oldu. Aynı zamanda CHP İlçe Başkanı da olan Kazım Çam'ın ise, Özenli'nin motosikletini üzerlerine sürüp kendisine çarptığını iddia ederek şikayetçi olduğu öğrenildi.

METİN BURMALI