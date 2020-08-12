Çeşme’deki 5 gece kulübü 15 gün kapalı

Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Çeşme'de faaliyet gösteren The Mob, Modeo, Limon Alaçatı, Porto Fenari ve Tren Port isimli 5 işletmeyi korona virüsü tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapattı.

SAĞLIK İÇİN TEHLİKE

ÇEŞME Kaymakamlığı'nın resmi internet sayfasında yayınlanan kararda şöyle denildi: "Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun 10 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/75 sayılı kararı ile ilçemizde faaliyet gösteren 5 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin/ faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, (15) gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu iş yerleri 11 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır. Halkımıza duyurulur."





MERT ALPDÜNDAR