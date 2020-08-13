Küçük Menderes’e büyük ihanet

Yeni Asır, İzmir'in en büyük kurumlarından biri olan CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun imza attığı skandalı açıklıyor. Bu yaz yine Tire ve çevresinde yaydığı kötü kokuyla gündem olan Küçük Menderes Nehri'nin bu hale gelmesinin başlıca sebeplerinden birinin bizzat İZSU'nun kendisi olduğu ortaya çıktı.

MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALDILAR

İZSU'nun mandıradan tamirciye, halı yıkamacıdan detarjan üreticisine kadar 400 civarında işletmenin faaliyet gösterdiği Tire Küçük Sanayi Sitesi'nin atık sularını arıtmaya sokmadan kaçak bir şekilde kanalizasyon şebekesine bağlanmasına izin verdiği anlaşıldı. Bu sanayi atıklarının da Tire'deki Arıtma Tesisi'nin kapasitesi yetmediği için İZSU tarafından doğrudan Küçük Menderes Nehri'ne deşarj edildiği tespit edildi. Skandal, sanayi sitesinin atık suyunun arıtmadan geçirilmeden İZSU sistemine bağlanmasına karşı çıkan ve birçok daire başkanlığı da olumsuz rapor verdiği için bu işlem için imza atmayan İZSU Tire Teknik Şube Müdürü Muammer Özarslan'ın görevden alınmasıyla ortaya çıktı. İZSU'da İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanı Aydın Korkmaz'ın tüm baskılarına rağmen sanayi sitesinin kaçak bağlanan hattını yasal hale getirmek için imza vermemek için direndiğini ifade den Özarslan, yaşanan skandalı Yeni Asır'a anlattı.

İÇİNDE İZELMAN MÜDÜRÜ VAR

Bu arada skandala Tire'de müteahhitlik yapan İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen'in de adı karıştı. Özarslan, "Sanayi sitesi İZKA'nın yüzbinlerce liralık hibe desteğiyle standartlara uygun olmayan bir şekilde, izin almadan kendi içinden bizim kanalizasyon şebekesine uzanan 1 kilometrelik bir boru hattı inşa etmiş. Bu işin müteahhidinin de şu an İZELMAN Genel Müdürü olan Burak Alp Ersen olduğu söyleniyor. Hattı bizim sisteme geçtiğimiz yıl sonbaharda kaçak olarak kendileri bağlamış. Ancak ardından İZKA'dan hibe alabilmek için bu bağlantının tarafımızdan yapıldığına dair belge istediler. Ben de buna imza vermedim" dedi.

VATANDAŞA İZİN VERİLMİYOR

"İZSU'ya müraacat eden sıradan birinin ahırı bile sisteme bağlanmıyor. Vatandaşı reddederken koskoca siteyi arıtması olmadan nasıl sisteme bağlarım?" diyen Özarslan, "İmza vermediğim için Darie Başkanı Aydın Korkmaz tarafından mobbinge uğradım. Yanımda çalışanlara da baskı yapıldı. Ben imza vermeyince bu yazı, Aydın Korkmaz, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Onur Demirci ve Tire Teknik Kısım Amiri Osman Aydın tarafından imzalanıp sanayi sitesi kooperatifine verildi. Süreci Genel Müdürlüğe de aktardım ancak müdahale edilmedi" dedi.

PİS SULAR NEHRE AKIYOR

Şu an çok büyük tehlike içeren peynir altı suyu gibi atıkların İZSU tarafından nehre deşarj edildiğini belirten Özarslan, "Çünkü Tire'deki arıtma tesisi bu atıkları kapasite yetersizliğinden kabul etmiyor. Zaten tesis 66 bin nüfusa göre projelendirilmiş ama şu an ilçe nüfusu 85 bin. Sanayi sitesine arıtma tesisi kurma şartı konulsa sorun olmayacaktı. Şimdi doğa, arıtma tesisinin yanından Küçük Menderes'e akan pis sularla zehirleniyor" dedi. Pis suyun yaydığı kötü koku nedeniyle şikayet konusu olduğunu ifade eden Özarslan, "Bu atık su sıcaklar bastırınca sorun oldu. Vatandaşlar durumu savcılığa bildirdi. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de buradan numune alıp analiz ettirdi. Bunun üzerine paniğe kapıldılar. Genel Müdür Aysel Özkan'la birlikte üst düzey bir heyet geldi. İş dallanıp budaklanınca bu bağlantıya karşı çıkan isim olarak beni hiçbir gerekçe göstermeden görevden aldılar" dedi.



KOCA SİTENİN PİS SUYUNU 10'LUK BORULAR TAŞIYOR

YENİ Asır'ın ulaştığı sanayi sitesi tarafından pis suyu İZSU sistemine aktarmak için döşenen 1 kilometrelik boru hattının fotoğrafları da ayrı bir skandalı ortaya koydu. Bu hattın standarda uygun olmadığını belirten Özarslan, "Hat için önce proje hazırlayıp bize onaylatmaları gerekirdi. Ancak hat apartmanlarda bile yetersiz kaldığı için kullanımına izin vermediğimiz 10'luk borularla yapılmış. İZKA'dan hibe alan bu hattın maliyeti 10 bin lirayı geçmez" diye konuştu.



TİRE'NİN ATIK SULARININ HEPSİ SİSTEME GİTMİYOR

KÜÇÜK Sanayi Sitesi dışında da Tire'nin atık sularının tamamının arıtmaya gitmediğini belirten Özarslan, "Çünkü evsel atıkların bir bölümü daha önce yağmur sularıyla birlikte aynı kanallara bağlanmış. Bunun için bir bölümü zaten debi yetersizliğinden İZSU sistemine dahil edilmemiş" dedi.



İZKA'DAN 576 BİN LİRA ALDILAR

TİRE Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi geçtiğimiz yıllarda kanalizasyon ve güvenlik sorununu çözmek için proje hazırladı. Kooperatif, İzmir Kalkınma Ajansı "2016 Yılı Küçük Ölçekli Sanayi Bölgeleri Geliştirme Mali Destek Programı" kapsamında hazırladığı projeyle destek almaya hak kazandı. 24 ay süreli ve toplam 769 bin TL bütçeli projenin 576 bin TL'lik bölümünün İZKA tarafından karşılandığı belirtildi.

Erhan GÜLENÇ / Hüseyin KILIÇ

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