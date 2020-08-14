Haberler İzmir Eski eşini boğarak öldürmüştü! O cani tutuklandı

Eski eşini boğarak öldürmüştü! O cani tutuklandı

İzmir'de eski eşi Gizem Filiz'i boğarak öldüren ardından da teslim olan Aykut Hocaoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

14.08.2020, 17:22 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,17:26