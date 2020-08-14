İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı, tutuklandı.
Dün, boşandığı eşi Gizem Filiz'i (26) annesinin Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesindeki evinde boğarak öldüren ve teslim olan Aykut Hocaoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının ilk ifadesinde Filiz'i çocuklarının velayetini vermediği için öldürdüğünü söylediği iddia edildi.
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Eski eşini boğarak öldürmüştü! O cani tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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