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Haberler İzmir Eski eşini boğarak öldürmüştü! O cani tutuklandı

Eski eşini boğarak öldürmüştü! O cani tutuklandı

'de eski eşi Gizem 'i boğarak öldüren ardından da teslim olan Aykut Hocaoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eski eşini boğarak öldürmüştü! O cani tutuklandı

14.08.2020, 17:22 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,17:26

İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı, tutuklandı.

Dün, boşandığı eşi Gizem Filiz'i (26) annesinin Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesindeki evinde boğarak öldüren ve teslim olan Aykut Hocaoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ilk ifadesinde Filiz'i çocuklarının velayetini vermediği için öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

AA

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