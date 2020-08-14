Köpek dehşeti

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gıda Çarşısı'nda sokak köpeği dehşeti yaşanıyor. Çarşı esnafı sokak köpeklerinin bugüne kadar birçok vatandaşı ısırdığını, son olarak da 15 yaşındaki Görkem Ali Caka'yı yaraladığını söyledi. Çocuğa 2 günde 52 iğne yapılırken çarşı esnafı, yetkililerin bu soruna el atmasını istedi. Korkunç olay Yenişehir Gıda Çarşısı'nda meydana geldi. Babasıyla birlikte çarşıya alışverişe gelen 15 yaşındaki Görkem Ali Caka, markete gideceğini söyleyerek babasıyla girdiği dükkandan ayrıldı. Küçük çocuk sokakta yürürken sokak köpeklerinden birinin saldırısına uğradı.

ESNAF YARDIMINA KOŞTU

Köpeğin bacağından ısırdığı çocuk, esnaf tarafından kurtarılırken Görkem Ali Caka, Tepecik Eğitim ve Araştıra Hastanesi'ne kaldırıldı. Caka'ya 48 saat içinde 52 iğne yapıldığı öğrenildi. Saldırgan köpek, veteriner işleri ekipleri tarafından alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Çarşı esnafından Vahdet Sarı, "Saldırgan köpekler yüzünden hiçbir müşteri buraya yürüyerek gelemiyor. Yetkilileri bu sorunun çözümü için acilen göreve çağırıyorum" diye konuştu.

Metin BURMALI