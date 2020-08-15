Bu işe el koy Başkan

İzmir'in Tire ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'nden gelen pis suyu arıtma işleminden geçirilmediği için kanalizasyona bağlanması talebine direnen ve bu yüzden yıllardır yürüttüğü İZSU Tire Teknik Şube Müdürlüğü görevinden alınan Türk Yerel Hizmet Sendikası'nın İzmir- Aydın Şube Başkan Yardımcısı Muammer Özarslan'dan önemli bir çağrı geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'a seslenen Özarslan, "Bu işe el koyup, soruşturma başlatın" dedi.

'HAKLI VE MAĞDURUM'

Kanalizasyona kaçak şekilde bağlanan bu hattan gelip İZSU sistemine giren pis suyun yine hiçbir arıtma işleminden geçirilmeden Küçük Menderes Nehri'ne deşarj edildiğine dikkat çeken Özarslan, "Beni Tire'deki muhtarlara, vatandaşlara herkese sorun, size 'benim haklı ve mağdur olduğumu' söyleyeceklerdir. Benimle ilgili olumsuz bir şey duyamazsınız. Başkan Tunç Soyer ve İZSU Genel Müdürlüğü buradaki duruma el atmalı, bu haksızlığa müdahale etmeli. Çünkü burada 'Ben yaptım oldu' zihniyeti var" diye konuştu.

'GEREĞİNİ YAPMALILAR'

"Başkan Soyer, acil olarak tarafsız bir soruşturma başlatıp gereğini yapmalı" diyen Özarslan, "Ayrıca bu soruşturmanın sulandırılmasına da izin verilmemeli. İZSU'nun teftiş kurulu var. Bu olayda baskı gören arkadaşların teftiş kurulunda ifade verdiğini biliyorum. Ancak Eylül'den bu yana beni çağıran olmadı. Bunları sadece bir İZSU çalışanı olarak değil bir sendika yöneticisi olarak söylüyorum. Burada keyfilik söz konusu. Ayrıca burada evrakta sahtecilik de var. Küçük Sanayi Sitesi'ne İZSU'nun bazı yöneticileri tarafından hak etmediği bir evrak veriliyor. Üstelik bu yazı sadece bir daire başkanının inisiyatifiyle ve diğer başkanların olumsuz görüşüne rağmen veriliyor. O yüzden burada adli soruşturma da yürütülmeli" dedi.



'DEFALARCA GÖREVDEN ALINDIM'

ÖZARSLAN'IN kurumdaki işleyişi ortaya koyan bir öyküsü olduğu da ortaya çıktı. Özarslan, mevzuattan taviz vermediği için bugüne kadar defalarca görevden alınmış. Bu ise Tire'de Şube Müdürü olarak 3. kez görevden alınışı... "İZSU'da ya bir şeylere çanak tutacaksınız ya da bu tür işleri yapanların yanında yer alacaksınız. Yoksa sizinle uğraşırlar" diyen Özarslan, "Ben kanun ve mevzuat ne diyorsa sadece onu yaparım dedim. Eğer ben de birileri gibi iş çevirecek olsaydım şimdi çok daha üst noktalarda olurdum" diye konuştu.





KUŞADASI KÖRFEZİ'Nİ DE KİRLETİYORLAR'

İZSU'NUN tutumunu eleştiren Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Makina Mühendisi Ali Ayyıldız, "İzmir Körfezi'ni kokuttular, İZSU'yu kokuttular, yetmedi şimdi Tire'yi de kokuttular. Küçük Menderes'e verdikleri zehirli atık sular sadece Tire'yi değil, aynı zamanda Kuşadası Körfezi'ni de kirletiyor. Yaptıkları kötü planlama, uygunsuz icraatlar, personele yaptıkları baskı ve beceriksizlikleri ortaya çıkınca merkezi hükümeti suçlamayı alışkanlık edindiler" dedi.

Erhan GÜLENÇ / Hüseyin KILIÇ