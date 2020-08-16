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Haberler İzmir Tire'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

'de makilik alanda çıkan kontrol altına alındı

'de ilçesinin mevkisinde makilik alanda belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Harekete geçen ekiplerin 1 saatten fazla süren zorlu mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Tire'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

16.08.2020, 18:09

Tire'nin Taştepe mevkisinde çıkan yangına Tire, Bayındır, Selçuk ve Torbalı orman işletme müdürlüklerine ait 7 arazöz ve 2 iş makinesiyle karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

AA

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