Tire'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tire'nin Taştepe mevkisinde çıkan yangına Tire, Bayındır, Selçuk ve Torbalı orman işletme müdürlüklerine ait 7 arazöz ve 2 iş makinesiyle karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
AA
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