İzmir'de elektrik kesintisi 17 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 17 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...