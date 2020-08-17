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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 17 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 17 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'in birçok ilçesinde bugün elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 17 Ağustos Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

17.08.2020, 09:47

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

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