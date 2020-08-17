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İzmir'de korkunç kaza: 11 yaralı

İzmir'de bir minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucunda 11 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AKS 110 ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

17.08.2020, 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020,11:06