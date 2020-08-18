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Haberler İzmir Dünyadan Vuhan’a kalabalık tepkisi

Dünyadan ’a kalabalık tepkisi

Dünyadan Vuhan’a kalabalık tepkisi
Giriş Tarihi: 18.8.2020

KORONA virüsünün çıktığı yer olarak değerlendirilen Çin'in Vuhan kentinden gelen son manzaralar tüm dünyada tepkiyle karşılandı. Kovid-19'un unutulduğu kentte hayat normale dönerken, insanların hiçbir önlem almaması ise eleştirildi. Vuhan'daki su parkları her gün binlerce insanı ağırlamaya başladı. Vuhan'da yaşayanların kaygısız davranışları tepkileri de beraberinde getirdi.

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