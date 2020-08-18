KORONA virüsünün çıktığı yer olarak değerlendirilen Çin'in Vuhan kentinden gelen son manzaralar tüm dünyada tepkiyle karşılandı. Kovid-19'un unutulduğu kentte hayat normale dönerken, insanların hiçbir önlem almaması ise eleştirildi. Vuhan'daki su parkları her gün binlerce insanı ağırlamaya başladı. Vuhan'da yaşayanların kaygısız davranışları tepkileri de beraberinde getirdi.
Dünyadan Vuhan’a kalabalık tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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