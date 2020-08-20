Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti

İzmir'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti

İzmir'de adliyede katip olduğu öğrenilen Kadir Ç., apartman boşluğuna atlayarak yaşamına son verdi. Durumu fark eden komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Kadir Ç'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

20.08.2020, 08:39 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020,08:51