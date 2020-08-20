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'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti

'de adliyede olduğu öğrenilen Ç., apartman boşluğuna atlayarak yaşamına son verdi. Durumu fark eden komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Kadir Ç'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

İzmir'de korkunç olay! Apartman boşluğuna atlayarak intihar etti

20.08.2020, 08:39 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020,08:51

İzmir'in Buca ilçesinde adliyede katip olan Kadir Ç. (31), evinin bulunduğu 9'uncu katta, apartman boşluğuna atlayarak yaşamına son verdi.


Olay, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir sitede meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde katip olduğu belirtilen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadir Ç., dairesinin bulunduğu 9'uncu katta, apartman boşluğuna atladı.

Kadir Ç. beton zemine düşerken durumu fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kadir Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.


Kadir Ç.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA

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