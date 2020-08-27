CHP’li Uygur’dan 8 memura kıyak

BEM-BİR-SEN DAVA AÇTI

İzmir Valiliği tüm belediyelere yazı göndererek 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na başvuracak memurların listesini istedi ancak Torbalı Belediye Başkanı Uygur, iddiaya göre bu listeye sadece kendisine yakın olan 8 memurun ismini yazdırdı. Belediyeden sınav yapılacağına ilişkin hiçbir duyuru yapılmadığını belirten ve bu sınava katılmak isteyen yüzlerce personelin isyan ettiğini söyleyen BEM-BİR-SEN İzmir Şube Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak, sendika avukatları Murat Turgut Minar aracılığıyla yürütmenin durdurulması istemi ile dava açtı. Çolak, "Çırçır fabrikası gibi belediye yöneten başkan ne yazık ki yine yasa ve yönetmelik tanımamıştır. Kendine yakın memurlara kıyak yapmaya çalışmaktadır" dedi.



'BELEDİYEYİ ÇIRÇIR FABRİKASI GİBİ YÖNETİYOR'

TORBALI Belediyesi'nce CHP'li Uygur'a yakın olan ve çoğunluğu hali hazırda sınavla kadro alacakları makamlarda vekaleten müdürlük yapan 8 ismin listeye yazıldığını iddia eden Çolak, "Yasadan yönetmelikten anlamayan Uygur, adeta çırçır fabrikası yönetir gibi belediye yönetmektedir. Maalesef kendisine yakın 8 ismi bakanlığa bildiren Uygur, 9'uncu bir müracaatı 'Zaman geçti' bahanesi ile almamıştır. Tire Belediyesi'nde aynı durum olduğu için orada da gerekli hukuki işlemlere başladık" diye konuştu.



BAŞKAN UYGUR VUKUATLARI İLE TANINIYOR



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METİN BURMALI