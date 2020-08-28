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Haberler İzmir Pandemi döneminde 'Roman havası' estirdiler

Pandemi döneminde ' havası' estirdiler

Kültür ve desteğiyle, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışamayan müzisyenlere destek vermek amacıyla oluşturulan , 20 ilde konser verdi.

Pandemi döneminde 'Roman havası' estirdiler

AA

28.08.2020, 13:32

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle oluşturulan Büyük Türkiye Orkestrası, yaklaşık 400 Roman müzisyenin katılımı ile 20 ilde konser verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kültür, sanat ve eğlence sektöründe faaliyetlerini sürdüremeyen Roman müzisyenlere destek olmak amacıyla hazırlanan "Roman Müzisyenler #MüzikHayattır Büyük Türkiye Orkestrası Projesi"nin 23 Temmuz'da Ankara Ticaret Odasında (ATO) başlayan yolculuğu İzmir'in tarihi mekanı Smyrna Agorası'nda tamamlandı.

Her ilden farklı müzisyenler yörelerine özgü eserleri, Roman müziği ile özdeşleşen "darbuka", "klarnet" ve diğer müzik enstrümanlarıyla seslendirdi.

Büyük Türkiye Orkestrası'nın Ankara'dan sonra Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Eskişehir, Manisa, Muğla, Aydın, Mersin, Antalya ve son olarak İzmir'de verdiği konserler, müzikseverlere internet ortamında ulaştırılmak üzere kayda alındı.

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