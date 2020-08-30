Doğancan ‘yan baktın’ cinayeti kurbanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON şirketinde görev yapan 26 yaşındaki Doğancan Kalkan'ın 'yan baktın' cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Bornova'nın köklü ailelerinden olan ve Bornova Belediyesi'nde çalışan Nermin Akdağ Kalkan ve Erdoğan Kalkan'ın evlatları Doğancan Kalkan, 18 Ağustos'tan bu yana yaşam savaşı veriyordu. 18 Ağustos akşamı bir arkadaşı ile birlikte Bornova Malazgirt Okulu yakınında yürüyen Doğancan Kalkan, yolda köpeğini gezdiren Mehmet Ali Güzelyüzlü isimli kişi ile "yan baktın" iddiası yüzünden tartışmaya girdi.



PANOYA SAKLAMIŞ

Daha önceden apartman girişindeki elektrik panosuna ekmek bıçağı koyan Mehmet Ali Güzelyüzlü, oradan bıçağı alıp Doğancan Kalkan ve arkadaşı Koray Karabulut'a saldırdı. Saldırıda yaralanan iki arkadaş çevredekiler tarafından hemen Ege Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Bıçaklı saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durumu ağır olan Doğancan Kalkan, tüm çabalara rağmen 10 gün sonra hayatını kaybederken, arkadaşı Koray Karabulut'un durumunun iyi olduğu belirtildi.



'BİR DAHA GÜN YÜZÜ GÖRMESIN!'

Kalkan Ailesi, evlatlarının bir hiç uğruna ölümü ile yıkılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve kovid-19 testi sonrası alınarak son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Mesai arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevilen, talihsiz ölümü ile tüm sevenlerini yasa boğan Göztepe Tribün üyesi Doğancan Kalkan'ın annesi Nermin Akdağ Kalkan'ın yakın çevresine "Ölüm bu kadar ucuz olmamalı. Bu caninin en ağır cezayı alarak bir daha gün yüzü görmemesini istiyorum" dediği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL