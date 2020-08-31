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Haberler İzmir Ceren Duman olayı ile ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

olayı ile ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

'de moloz cansız bedeni bulunan 'ın ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ceren Duman olayı ile ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

31.08.2020, 17:07 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020,17:13

İzmir'in Bornova ilçesinde moloz döküm alanında cesedi bulunan Ceren Duman olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.


28 Ağustos tarihinde Naldöken Mahallesi'nde bulunan moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Daha önce genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan ve haklarında ek gözaltı kararı verilen T.Y. ve S.Ö.'nün yanı sıra dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kiralık evin sahibi ve resepsiyonist olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki ifade ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

IHA

Ceren Duman'ın ölümünde flaş gelişme! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı İzmir'de 16 yaşındaki Ceren'in cesedi bulunmuştu! Detayları ortaya çıkmaya başladı İzmir'de dehşet verici olay! Genç kızın cesedi burada gömülü bulundu

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