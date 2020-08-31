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Haberler İzmir Evin bahçesine TIR girdi

Evin bahçesine TIR girdi

Evin bahçesine TIR girdi
Giriş Tarihi: 31.8.2020

İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde park halindeyken yokuş aşağı kayan TIR yolun altındaki bir binanın bahçesine düştü. Büyük bir gürültüyle bahçeye düşen TIR ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilkyardım ekibi sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, beyaz eşya taşıdığı anlaşılan TIR, çekici yardımıyla binanın bahçesinden çıkarıldı. Aracın fren tertibatında teknik bir sorun olabileceği ya da uygun şekilde freninin çekilmediği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmasını sürdürüyor.

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