İzmir’de koku derdi bitmiyor

İzmir'de her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları canından bezdiren kötü koku sorunu kent genelinde tüm etkisi ile devam ediyor. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alan ve üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen hala çözülemeyen kötü koku sorunu yüzünden vatandaşlar akşamları kapı pencere açamıyor. İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan 'İzmir'de ağır koku yok sadece hafif bir koku var' diyerek tepkileri görmezden gelirken, İzmirliler her fırsatta tepkilerini dile getiriyor. Vatandaşlar Çiğli, Karşıyaka, Konak, Balçova ve Narlıdere gibi sahil şeridi başta olmak üzere imbat rüzgarı ile kokunun neredeyse tüm kenti esir aldığını söylüyor.

'DAYANILMAZ OLUYOR'

Yeni Asır'a kötü kokudan duydukların rahatsızlığı dile getiren Mert Başak, "Kötü kokudan rahatsız oluyoruz. Her sahile indiğimizde pis kokuya maruz kalıyoruz. Ayrıca insanlar da çevreyi kirletiyor. Özellikle akşamları koku dayanılmaz bir hal alıyor. Akşam saatlerinde sahile indiğimizde yeri geldiğinde kötü kokudan burnumuzu tutacak hale geliyoruz" diye konuştu. Kötü kokunun akşam saatlerinde daha çok hissedildiğini anlatan Salim Özer ise, "Yeşilyurt'ta oturuyoruz. Akşam saatlerinde kokudan dolayı kapı pencere açamıyoruz. Nefes almak için sahile iniyoruz ancak orada da kokudan oturamıyoruz" ifadelerini kullandı.





VATANDAŞ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

● Büyükbaba: Hayatımızı karartan bu kokudan ne zaman kurtulacağız? Bu koku Avrupa'nın herhangi bir şehrinde olsaydı, belediye başkanını sopayla kovalarlardı. ● Hatiz: İzmir'de geceleri bu lağım kokusundan uyuyamaz olduk artık. Hele ki sabaha kadar gitmiyor koku. Lütfen nedeni kaynağı bulunsun, dayanılacak gibi değil. ● Nhncs: Yaklaşık iki haftadır körfezden gelen kokunun kaynağı nedir acaba İzmir Büyükşehir Belediyesi? Haftalardır hiç geçmedi! ● Serkan: Çok basit bir soru soruyorum İzmir akşam saatlerinden başlayarak tüm gece neden kokuyor? Artık geceleri klimayı kapatıp pencereleri açtığımda keskin koku baş ağrıtıyor. ● Esra Kara: İzmir 30 senedir kokmadığı kadar çok kokuyor. Ulaşım berbat, yollar berbat, sokaklar berbat, alt yapı da yok! 5 milyonluk şehirde mazgallardan hep koku geliyor. CHP İzmir'i bitirdi. ● Mr.ymsk: Genel olarak İzmir'de pis bir koku hakim. Özellikle Bornova-Bayraklı-Karşıyaka tarafından. Siz de farkında mısınız? Bir çözümü var mıdır? ● Doğukan Alkan: Araçla giderken deniz kenarında camı kapattığımız tek şehir İzmir sanırım. Bu koku sorununu çözün artık.

Metin BURMALI

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Lağım kokusu İzmir’i bezdirdi