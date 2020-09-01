  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de şüpheli ölüm! Aracının yanında ölü bulundu

'de şüpheli ölüm! Aracının yanında ölü bulundu

'in Balçova ilçesinde boş arazide bulunan bir otomobilin yanında erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de şüpheli ölüm! Aracının yanında ölü bulundu

01.09.2020, 13:53

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde İnciraltı Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. iddiaya göre 35 DKE 50 plakalı bir aracın yanında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören bir vatandaş durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis tarafından yapılan incelemede cesedin 44 yaşındaki Ufuk Hasdikici'ye ait olduğu tespit edildi.

Manisa'da yaşadığı öğrenilen Ufuk Hasdikici'nin cansız bedeni, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk sahibi olduğu öğrenilen talihsiz adamın kesin ölüm nedeni, burada yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de şüpheli ölüm! Aracının yanında ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA