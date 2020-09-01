İzmir'de yaralı olarak bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

Konak vapur iskelesi yakınlarında bulunan caretta caretta, Doğal Yaşam Parkında tedavi altına alındı.



İzmir'de Konak vapur iskelesi yakınlarında ekipler tarafından yaralı halde bulunan iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkında tedavi altına alındı. Kabuğunda kırık olduğu tespit edilen caretta carettanın yolunu şaşırmış olduğu tahmin ediliyor. Kaplumbağa tedavisi yapıldıktan sonra Muğla Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderilecek.





İHBAR ÜZERİNE ARAMAYA ÇIKTILAR

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, deniz kaplumbağasının oldukça bitkin halde bulunduğunu ve hemen müdahale edildiğini söyledi. Afşin, şöyle konuştu:



"Sabah 8.30 civarında Konak vapur iskelesinde bir vatandaşımızın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler hem karadan hem denizden caretta carettayı bulmak için seferber oldu. Konak iskelesinin köşesinde yaralı bulunan kaplumbağa hiçbir zarar vermeden gemiye alındı.

Daha sonra da Doğal Yaşam Parkına getirildi. Caretta caretta yolda zarar görmesin diye üzeri bir bezle örtüldü ve deniz suyuyla ıslatıldı. Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğüne de bilgi verildi."

IHA

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