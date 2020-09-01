Sevgi Yolu çile dolu

İzmir'in, geçmişi 23 yıl öncesine dayanan Alsancak Sevgi Yolu şimdilerde çok sessizleşti. Girişi araç trafiğine açık olan yolda pek fazla insan göremezsiniz. Bu durumdan şikayetçi olan Sevgi Yolu girişindeki dükkan sahipleri, sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyor. Tinerciler ve dilenciler nedeniyle müşterilerinin kaçtığını, eskiden İzmirlilerin ve turistlerin uğrak yeri olan yola artık kimsenin gelmek istemediğini söyleyen işletmeci ve çalışanlar dükkanlarını erken kapatmak zorunda kalıyor. Güvenlik konusunda da sıkıntıların yaşandığı Sevgi Yolu'nda sık sık hırsızlık vakaları meydana geldiğini söyleyen esnaf, güvenlik güçlerinden daha sık denetim yapmasını istiyor.





SOKAK YENİDEN CANLANDIRILMALI

Murat Aydın (Mona Rosa): Artık eskisi gibi müşteri gelmediği için dükkanlarımızı erken kapatmak zorunda kalıyoruz. Akşamları o kadar karanlık oluyor ki neredeyse el feneri ile gezmek zorunda kalacağız. Burası nostaljik bir sokak ve canlandırılması lazım. Trafiğe kapatılıp yaya yolu güzergahı oluşturulabilir. Ben dükkanımı 20.00'de kapatıp gitmek zorunda kalıyorum. Kitapçılar ve gümüşçülerin geç saatlere kadar açık kalması sağlanabilir. 20 yıl önceki Sevgi Yolu'ndan eser kalmadı. ● Tarkan Kişin (Brownie): Sokakta bulunan palmiye ağaçlarına verilen ışıklandırmalar çalışmıyor. Güvenlik konusunda büyük sorunlar yaşıyoruz. Bekçilerin burada gezmesini istiyoruz. Çok sayıda tinerci ve dilenci var ve müşterilerimiz rahatsız oluyor. Bu sokakta konserler verilebilir, kültürel etkinlikler düzenlenebilir. Burada yeni bir Kıbrıs Şehitleri ve Karşıyaka Çarşısı yaratılabilir. ● Özdal Karasu (Brownie): Burası çok sessiz ve eski kalabalığın olmadığı bir sokağa dönüştü. Daha düzenli, daha canlı bir Sevgi Yolu istiyoruz. İzmir denince ilk akla gelen yer Sevgi Yolu olmalı. İnsanlar buraya uğramadan "İzmir'e gittim" demesin istiyoruz. Bu sokak çeşitli etkinliklerle canlandırılabilir ve daha çok insanın uğraması sağlanabilir. Bu konuda belediyeden destek bekliyoruz. ● İsa Taşdemir (Non Piero): Pandemi sürecinde soğuk hava deposunda bulunan tüm gıda maddelerini çöpe atmak zorunda kaldık. Buna rağmen bizden kira ve aidat istiyorlar. Zararlarımızın karşılanması için devletimizin desteğini bekliyoruz. Ayrıca sokağın yeniden canlanması için belediyenin gereken çalışmaları yapmasını bekliyoruz.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER