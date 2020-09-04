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'nun annesi kazada hayatını kaybetti

İstanbul- otoyolunun kısmında meydana gelen trafik kazasında olay yerinden yaralı olarak hastaneye kaldırılan 'nun annesi Şükran Osmanağaoğlu hayatını kaybetti.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi kazada hayatını kaybetti

04.09.2020, 08:25 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,08:33

İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden Necdet K. idaresindeki 34 DB 3500 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yol kenarında takla attı. Kazada MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun annesi Şükriye Osmanağaoğlu ile yabancı uyruklu Tamara R. ile araç sürücüsü Necdet K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükriye Osmanağaoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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