Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Geldikleri gibi değil, kaçarak gittiler

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Geldikleri gibi güle oynaya değil, 9 Eylül 1922'de İzmir'den kaçarak gittiler. Aziz milletimizin büyük zaferlerle dolu hürriyet ve istiklal mücadelesi 98 yıl önce bugün işgalci güçlerin Anadolu topraklarından temizlenmesiyle taçlandı."

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