  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Geldikleri gibi değil, kaçarak gittiler

: gibi değil, kaçarak gittiler

Fuat , 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Geldikleri gibi değil, kaçarak gittiler

09.09.2020, 18:52

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Geldikleri gibi güle oynaya değil, 9 Eylül 1922'de İzmir'den kaçarak gittiler. Aziz milletimizin büyük zaferlerle dolu hürriyet ve istiklal mücadelesi 98 yıl önce bugün işgalci güçlerin Anadolu topraklarından temizlenmesiyle taçlandı."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her şey değişir 9 Eylül ruhu değişmez Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 9 Eylül mesajı MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Geldikleri gibi değil, kaçarak gittiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA