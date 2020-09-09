Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Geldikleri gibi güle oynaya değil, 9 Eylül 1922'de İzmir'den kaçarak gittiler. Aziz milletimizin büyük zaferlerle dolu hürriyet ve istiklal mücadelesi 98 yıl önce bugün işgalci güçlerin Anadolu topraklarından temizlenmesiyle taçlandı."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her şey değişir 9 Eylül ruhu değişmez Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 9 Eylül mesajı MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Geldikleri gibi değil, kaçarak gittiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.