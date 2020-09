Haberler İzmir İzmir’de “İstiklal İçin Kararlılık Yürüyüşü"

Bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu! İzmir'de, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklal için Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit YıldırıM, "Yunanistan bilmelidir ki, Yüce Türk milletinin her ferdi, sefer için hazırlıklıdır, teyakkuzdadır ve tarihi hakkı olan 12 ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır” dedi.

AA 09.09.2020, 11:28 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,11:49