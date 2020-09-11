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Haberler İzmir Urla'da Caz ve Gastronomi Festivali düzenlenecek

'da Caz ve düzenlenecek

'in ilçesinde 14-20 Eylül'de Caz ve düzenlenecek.

Urla'da Caz ve Gastronomi Festivali düzenlenecek

AA

11.09.2020, 11:09

Festival Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında ilçedeki restoranlarda yöresel ürünlerin de yer aldığı tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Festivalde, şeflerin sunum programlarının yanı sıra akşam sinema gösterimleri yapılacak.

Etkinlikte, Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Elif Çağlar, Aylin Aslım gibi isimler de sahne alacak.

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