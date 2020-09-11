Festival Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında ilçedeki restoranlarda yöresel ürünlerin de yer aldığı tadım etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Festivalde, şeflerin sunum programlarının yanı sıra akşam sinema gösterimleri yapılacak.
Etkinlikte, Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Elif Çağlar, Aylin Aslım gibi isimler de sahne alacak.
Urla'da Caz ve Gastronomi Festivali düzenlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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