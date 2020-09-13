İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi?

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Kütahya, Burdur'un batısı, Antalya'nın batı iç kesimleri, Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri, Eskişehir ve Çankırı il geneli ile Yozgat'ın kuzeyinde de yağışlı havanın özellikle öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne hariç Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Kütahya, Burdur'un batısı, Antalya'nın batı iç kesimleri, Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri, Eskişehir ve Çankırı il geneli ile Yozgat'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul ve Bursa çevreleri ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; İstanbul ve Bursa çevreleri ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesinin kuzeyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Üç büyük ildeki hava durumu raporu ise şu şekilde:

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı