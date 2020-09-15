‘Kurtuluş tescilli bir vatan hainidir’

İZMİR Buca'da çete lideri Serkan Kurtuluş'un adamı tarafından silahla ağır yaralandıktan sonra ölümden dönen MHP Urla eski İlçe Başkanı işadamı İsmail Taşo-ku, Arjantin'deki cezaevinden ABD kanalına Türkiye aley-hine karalayıcı açıklamalar yapan Kurtuluş'un, aslında FETÖ'nün sokak eylemcisi ve tescilli bir vatan haini olduğunu söyledi. 23 Aralık'taki kurşunlama ola-yından bir ay sonra iki aracının da kundaklan-dığını açıklayan Taşoku, "Siyasileri ve işa-damlarını hedef alan Kurtuluş, büyük resme bakıldığında ülkemize sokak eylemleri ile kaos ortamı yaratması için gönderilmiş, FETÖ tetikçisi bir terörist, yani tescilli bir vatan haini" dedi.



HEPSİNİN ARKASINDAN KURTULUS'UN ADI ÇIKTI

MHP Urla eski İlçe Başkanı İsmail Taşoku, işadamı Gökhan Kalıpçı'nın lüks cipinde, AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un da polis kılığındaki kişi tarafından evinde öldürülmesi, CHP İzmir eski Milletvekili Bülent Baratalı'nın avukat oğlu Yiğit Baratalı'nın işyeri ile araçların kurşunlanması gibi birçok olayın arkasından ülkede kaos ortamı yaratmaya çalışan azmettirici çete lideri Serkan Kurtuluş'un çıktığının altını çizdi.

METİN BURMALI